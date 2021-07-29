Эффектное обрамление: Каменских украсила массивные бедра прозрачной сеткой-накидкой

Певица показала свой образ в лифе и трусах на высокой посадке, поверх которых надела блестящий наряд.

34-летняя украинская исполнительница Настя Каменских обладает не только вокальным талантом, но и яркими внешними данными. Девушка не так давно очень сильно изменилась в результате большой работы над собой и теперь с удовольствием показывает свою новую фигуру во всей красе.

Каменских обожает будоражить поклонников и их воображение домашними образами в белье, купальниках или вовсе без всего, а на концертах перед многотысячной публикой старается выбирать дерзкие и секси-образы, чтобы выгоднее подчеркивать свои аппетитные формы. Накануне красотка показала, в чем вышла на сцену в очередной раз.

Певица в лифе и трусах на высокой посадке накинула сетчатый топ и такую же юбку, подчеркнувшие достоинства красотки, а на ноги надела высокие сапоги-ботфорты. Таким образом, акцент в образе вновь сместился на массивные бедра – многие номера Каменских завязаны на танцевальных движениях ягодиц, и девушке важно, чтобы их было видно издалека.

Смотрите также