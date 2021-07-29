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Акцент на «ложбинку»: Ани Лорак в крошечном лифе едва уместила выдающийся бюст

Певица отдыхает в Бодруме и много загорает под палящим турецким солнцем.

Акцент на «ложбинку»: Ани Лорак в крошечном лифе едва уместила выдающийся бюст
Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/

42-летняя певица Ани Лорак вместе с 10-летней дочерью Софией улетела на море. Звезда не стала выбирать удаленные курорты и отдала предпочтение «проторенной дорожке» — популярному у знаменитостей этим летом турецкому курорту Бодрум, расположенному на побережье Эгейского моря.

Уже несколько дней Лорак постит снимки и видео с отпуска. Девушка много купается и загорает, а потому в ход уже пошел белый купальник – оттенок, лучше всего подчеркивающий красоту загорелой кожи. А сразу после сменила его на крошечное бикини на завязках, лиф от которого засветила у себя в stories.

Лорак сделала селфи для микроблога, в котором крупным планом показала «ложбинку греха», или зону декольте. Выдающийся бюст красотки едва поместился в крошечном лифе купальника с золотыми стразами, но Ани это не смутило.

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