«Здесь допущены ошибки»: Пегова в белом платье с кружевом и обилием пуговиц предстала на публике

43-летняя звезда театра и кино Ирина Пегова – постоянная участница различных фестивалей, презентаций и показов. Один из последних, где звезда была замечена, — «ГорькийFest», посвященный современному кино.

Для выхода в свет Пегова облачилась в гипюровое платье длиной выше колена. В качестве дамского аксессуара звезда выбрала красную сумочку на цепочке. Мы обратились к стилисту Елене Бестави, чтобы узнать экспертное мнение о наряде знаменитости.

«На Ирине красивое и стильное платье. Здесь много актуальных деталей: белое кружево, пышный рукав, большое количество пуговиц», — заметила сразу эксперт. – «На первый взгляд, все замечательно, но я бы рекомендовала не застегивать пуговицы до конца, а немного оголить шею».

Таким образом, подчеркивает стилист, удастся визуально удлинить шею и не будет ощущения, что голова втянута в плечи.

Относительно сумочки и обуви у стилиста более серьезные замечания:

«Если говорить об аксессуарах, то здесь допущены ошибки. Сумка относится к драматическому стилю: прямоугольная, с металлическими цепями, достаточно жесткая, к тому же, в активном красном цвете, который еще больше усиливает драму. А платье по стилистке ближе к натуральному стилю с романтическими нотками. Оно более мягкое по восприятию — плавный рукав, растительный узор в виде веточек на кружеве. Под эти босоножки и это платье гораздо интереснее смотрелась круглая, модная в этом сезоне сумка в виде таблетки. Можно было бы остановить своей выбор на плетеной модели или модели с имитацией плетения в темно-бежевом цвете», — советует Елена Бестави.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави, и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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