«Ох, ничего себе эротика»: Вика Лопырева в синем бикини выставила на обозрение упругий «поплавок»

Обладательница звания «Мисс Россия» покрасовалась перед камерой, засветив свои прелести на пляже.

Виктории Лопыревой двадцать шестого июля исполнилось 38 лет. Отмечать свой день рождения бывшая «Мисс Россия» отправилась в Турцию на частном суперджете. Компанию блондинке составили ее звездные друзья, в числе которых и беременная певица Нюша.

Шумные вечеринки в ресторанах Виктория Лопырева прекрасно сочетает с пляжным отдыхом. А оказавшись у воды под жарким солнцем, модель не преминула продемонстрировать в очередной раз, как она прекрасно сложена.

В микроблоге Виктории Лопыревой появилась целая галерея фото, на которых она запечатлена в синем бикини. На одном из снимков красавица возлежит на шезлонге, демонстрируя подкаченные ягодицы. На остальных – демонстрирует себя в полный рост.

«Жизнь – это радость», — справедливо заметила Виктория Лопырева под фото.

Аудитория блондинки пришла в восторг от горячих и чувственных кадров. Фолловеры просят Лопыреву делиться такими снимками почаще.

«Богиня красоты», «Зачетный поплавок», «Жаркие фоточки», «Фотки – восторг», «Ох, ничего себе эротика», «Прекрасный вид», «Почаще такие фото», «Что вы их дергаете, снимите да покажите всем», — высказываются в Сети.

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