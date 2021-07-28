«Люди прогнили до корней»: дочь покойной Юли Началовой вмешалась в скандал с внучкой Ларисы Долиной

Жуткий скандал разгорелся после того, как известная певица и педагог Лариса Долина поделилась кадрами с выпускного вечера в Московском государственном институте культуры, где преподает.

Звездная бабушка взяла с собой на вечеринку девятилетнюю внучку Александру. Девочка на празднике вела себя довольно раскрепощенно — она пела и танцевала вместе со всеми, чем и накликала на себя гнев пользователей. В Сети поведение девятилетней Саши сочли странным, в ее адрес писали обидные комментарии.

Мама Саши и дочка Ларисы Долиной, Ангелина, публично заступилась за свою наследницу.

«Какая-то написала «у Юлечки Началовой красивая и талантливая девочка, а ваша больная, смотреть противно». Это вообще нормально? Конечно, Веруша — наша маленькая богиня, у нее большое будущее, она унаследовала все лучшее от родителей и дедушек с бабушками. Но что должно быть в голове, что бы мне писать и сравнивать моих двух любимых? Сашка, правда, своеобразный ребенок, не куколка, но она умная, глубокая, сострадающая, умеющая любить, помогать, оберегать, ценить», — высказалась Лина Долина.

Не смогла промолчать в этой ситуации Вера Алдонина. Как известно, мама девочки, покойная певица Юлия Началова, была близкой подругой Лины Долиной, а Лариса Долина — крестная мама Веры.

«Люди прогнили до корней. Слов у меня вообще нет. «Фантастические твари» — это очень уж уменьшительно-ласкательное название для этих уродов. Ненавижу, когда что-то пишут про маленьких детей. Тем более, про Сашу. Это все от неуверенности в себе, комплексов и несостоявшихся амбиций у обиженных жизнью людей», — написала Лине Долиной, дочь Юлии Началовой.

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