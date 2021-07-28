«Состояние сложное до сих пор»: директор певицы МакSим сообщила новые данные о самочувствии вокалистки

Исполнительница хита «Знаешь ли ты» певица МакSим уже больше месяца находится в реанимации.

Уже второй месяц поклонники Марины Абросимовой (певицы МакSим) с придыханием ждут новой информации о ней. Несколько недель вокалистка находится в реанимации, куда попала в середине июня с обширным поражением легких.

На днях появилась информация, что врачи вывели певицу МакSим из комы. Позже оказалось, что она соответствует действительности только частично.

«Ее выводят из медикаментозного сна в зависимости от показаний сканирования. Если она чувствует себя более или менее нормально, то она бодрствует. Если они видят, что организму нужен сон и отдых, то они вводят ее опять в медикаментозный сон. Меняется состояние», — рассказала директор певицы МакSим Маргарита Соколова.

Она также добавила, что постоянно поддерживает связь с лечащими врачами исполнительницы и получает от них самую последнюю и актуальную информацию о ее состоянии. Пока оно остается тяжелым.

«Возможно, Марина и разговаривает. Я не знаю, разговаривает она или нет. Я разговаривала только с врачами. Состояние сложное в любом случае до сих пор», — отметила Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом.

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