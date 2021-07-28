Информация о закрытии передачи «Док-Ток» оказалась фейком

Каждое лето многие телеканалы пересматривают сетку вещания и готовятся к новому сезону. Пока одни ведущие уходят в отпуск, другие освободившееся время посвящают подработкам. 28 июля появились слухи, что Первый канал уже решил попрощаться с рядом передач, включая шоу «Док-Ток», которое вели Ксения Собчак и Александр Гордон.

Отмечалось, что передача якобы показывает не те рейтинги, которые от нее ждут. И якобы будет запущен другой проект, название которого пока не известно. Однако в пресс-службе Первого канала дали комментарий на эту тему для портала Teleprogramma.pro. Оказалось, что слухи ложные.

«Информация о закрытии программы «Док-Ток» является фейком. Шоу находится в летнем отпуске и в новом сезоне вернется в эфир», — отметили представители пресс-службы.

Добавим, что в прошлом телесезоне Собчак вернулась на Первый канал после перерыва. Она была рада вести передачу, где может поднимать и обсуждать разные темы. Гордон, в свою очередь, также ведет шоу «Мужское/Женское» вместе с Юлией Барановской.

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