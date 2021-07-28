Хвост, платок и пара движений: Анна Бузова показала простой способ укладки длинных волос

А имидж-стилист Алсу Арна объяснила, как прическу сделать еще лучше.

Сестра Ольги Бузовой, Анна, представила публике простой способ укладки длинных волос, с которым могут справиться многие девушки.

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Для этого нужно сделать хвост, завязать на его конце платок и скрутить волосы до самой резинки, совершая повороты в сторону головы. Затем концы платка стоит провернуть вдоль основания хвоста и завязать. Модная розетка готова!

Имидж-стилист и эксперт modest fashion Алсу Арна, обсуждая прическу Анны Бузовой с корреспондентом Teleprogramma.pro, заметила, что ее можно было бы сделать более актуальной при помощи пары нехитрых приемов.

«Способ укладки волос, который показала Анна Бузова, удобен и актуален. Но хвост хочется спустить несколько ниже, раз уж он такой гладкий. В таком виде прическа производит эффект нафталинового гладкого пучка академического стиля. Ниже он будет выглядеть более актуально. Также я бы посоветовала добавить немного воздушности прическе, неряшливости, вытянув из пучка несколько прядей», — прокомментировала эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете теории моды, в бизнес-школе для дизайнеров Fashion Factory School, окончила множество профессиональных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила свою деятельность в Москве, где выбрала нишу благопристойной моды.

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