Утомились мужики: Безрукова подловили спящим на диване в обнимку с новорожденным сыном

24 июля артист Сергей Безруков и его жена, режиссер Анна Матисон, снова стали родителями. Они уже воспитывали пятилетнюю дочь Машу и двухлетнего сына Степу, теперь их семья пополнилась мальчиком по имени Васенька.

Роды у избранницы знаменитого актера прошли без осложнений, и уже через три дня счастливую многодетную мамочку с сыном выписали из роддома. За любимой женщиной и маленьким сыном Сергей Безруков приехал не один в клинику, а с целой делегацией — сын Петя и дочь Маша порядком соскучились по родительнице и тоже захотели сопроводить ее с малышом до дома.

На следующий день с самого утра Сергей Безруков отчитался в личном блоге: «Спали хорошо». Однако уже вечером любимец российской публики позабавил своих поклонников новым кадром, на котором кто-то из близких подловил его спящим на диване в обнимку с младшим наследником.

«В Москве дождь… Спим… Всем хорошего доброго вечера. Здоровья и радости!» — подписал Безруков фото.

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