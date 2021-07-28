«Набрала 16 кг при росте 172»: Горбань в игривых трусиках показала фигуру перед родами

Беременная Мария Горбань улетела в Майами, где решила рожать своего второго ребенка от мужа Кирилла Зоткина. Напомним, в бывшем браке с осветителем Олегом Филатовым у нее появилась дочь Стефания.

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Ну а пока время появления малыша на свет не наступило, звезда сериала «Кухня» наслаждается отдыхом на местных пляжах. Как и до беременности, Маша Горбань активно фотографируется в бикини и выкладывает снимки в личный блог без стеснения.

Последний ее кадр немало озадачил публику – уж больно быстро вырос у Марии живот. Многие заподозрили, что артистка ждет двойню, ну или богатыря. А кое-кто разглядел, что ее пузожитель немного опустился вниз. Ну и, конечно, очень много вопросов было про срок ее беременности.

Маша Горбань решила ответить на все вопросы сразу, запечатлев свой живот крупным планом и описав свои параметры на сегодня.

«Для всех, кто волнуется. Я на 9 месяце беременности. Набрала 16 кг при 7 размере груди и росте 172 см. Живот не опустился, так что спим спокойно», — написала в Instagram Горбань.

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