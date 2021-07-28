«Просто сказка»: Навка запечатлела моложавую маму в шифоновом платье в пол в санатории

Татьяна Навка уже длительно время находится в Сочи. Она привезла на курорт свое ледовое шоу, в котором участвует несколько олимпийских чемпионов. В свободное время спортсменка отдыхает и посещает разные места. Она уже устраивала застолье на яхте, а также гуляла в горах. Иногда она приезжает в Москву, чтобы навестить друзей и посетить важные мероприятия. Но накануне фигуристка вернулась на побережье Черного моря с мамой.

Раиса Анатольевна зачастую проводит отпуск с дочкой. На этот раз Навка разместила ее в санатории, где женщина не только наслаждается солнечной погодой, но и ходит на различные процедуры. Спортсменка запечатлела родительницу на курорте в шифоновом платье макси. Она попросила ее рассказать про свой отдых.

«Какая красота! Санаторий, мамочка моя идет. Мам, как тебе здесь?» — поинтересовалась Татьяна. «Санаторий просто сказка! Я уже ходила на подводный массаж, душ Шарко, грязи», — рассказала Раиса Анатольевна «В общем, мама как девочка», — заключила спортсменка.

А вот поклонники восхитились тем, как выглядит родительница олимпийской чемпионки. Моложавый вид женщины и ее летний наряд многих привел в восторг. «Вот в кого вы такая красивая!», «Гены не спрячешь», «Она и так как девочка», «Молодая мама, всем фору даст», «Вот у вас в семье блондинки все», «Красивые обе», «А мама как похорошела», — прокомментировали кадры подписчики.

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