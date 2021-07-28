Жена Эрнста в тельняшке с приспущенным плечом и мокром купальнике заворожила фигурой на яхте

Софья Эрнст в настоящий момент отдыхает на море со своими детьми. Отсюда она впервые показала всех трех наследников на одном фото подписчикам, ранее отличаясь закрытым образом жизни. Кроме того, она никогда до этого не показывала единственного сына Константина Эрнста фолловерам.

Впрочем, нельзя сказать, что Софья до конца раскрыла карты относительно детей, ведь на фото их запечатлели со спины.

А вот свою фигуру, которая достаточно быстро пришла в норму после родов Эрнст скрывать не стала, зарядив в микроблог целую серию фотографий в бикини. Практически на всех снимках артистка выглядит счастливой и жизнерадостной, но в этот раз она решила поделиться грустным настроением.

«Как-то погано сегодня на душе. Хотя из поганого легко перейти в задумчивое, из задумчивого — в томное, из томного — в мечтательное. А дальше – кто во что горазд», — пожаловалась знаменитость.

Жена гендиректора Первого канала при этом запечатлелась на яхте в мокром купальнике, поверх которого накинула трендовую тельняшку с приспущенным плечом. Волосы звезда заплела в девичьи косы. Фолловеры Софьи поспешили ее успокоить, многие написали про ее красивые ноги и про то, что настроение – дело переменчивое. Скоро у нее все наладится.

«Редкое сочетание красоты, чувства слова и таланта», «Красивые у тебя ноги зато. Обнимаю всем Питером», «Прекрасные ноги», — можно увидеть в комментариях.

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