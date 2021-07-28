Какая пышечка: Анита Цой не сумела скрыть животик и полные бедра в слитном купальнике

Популярная вокалистка Анита Цой накануне объявила, что наконец-то отправилась в долгожданный отпуск на море. На фото в микроблоге звезда сначала предстала в красивом струящемся платье с белой шляпкой на голове. Этот снимок Аниты Цой произвел настоящий фурор, певица получила массу комплиментов от поклонников.

Следующим постом вокалистка вновь удивила подписчиков. Она предстала в слитном купальнике, который не смог скрыть недостатков ее фигуры. Судя по всему, в борьбе за стройность Анита Цой потерпела полное фиаско. Но это ее совершенно не расстраивает. Анита Цой умеет принимать себя любой, чем вызывает восхищение.

В кадре она предстала, измазанной в грязи. Как выяснилось, этот жест был посвящен и обращен к Егору Криду, который упомянул имя Аниты Цой в своем новом треке в нелестном ключе.

«Обкурился, и глаза теперь, будто Анита Цой», — процитировала певица строчку из песни Крида.

Анита Цой написала посвящение музыканту, чем вызвала восторг у своей аудитории.

«Любую грязь я превращу в целебную.

Анита Цой может все, ты забыл, наверное.

Пиши еще частушки, мой дорогой.

Егор, возможно, я спою с тобой.

И не кури так много, мой тебе совет.

Кайфуй так просто. Обнимаю и привет!» — такой ответ Егору Криду дала Анита Цой.

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