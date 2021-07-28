«Очень актуальные»: Ивлеева появилась в Калмыкии в двухцветных джинсах с эффектом стройности

Настя Ивлеева в рамках YouTube-проекта «Блогеры и дороги» побывала в Калмыкии. Рспублика оставила у ведущей самые приятные впечатления.

«Калмыкия, спасибо! Уезжаю с двумя выводами. Первый: сначала думай, потом говори! Второй: добро победит зло! Благодарим за гостеприимство и едем дальше», — написала Ивлеева в личном блоге.

На обнародованном фото из Калмыкии жена Элджея предстает в динамичном луке в черно-синих тонах, с беспроигрышным сочетанием для стройных девушек – майки и джинсов. Правда брюки из денима оказались на Насте не совсем обычными. Спереди они имели классический синий оттенок, а сзади – черный цвет.

«Джинсы у Анастасии очень актуальные! Сочетание денимов в одной вещи разных текстур и оттенков – это один из самых сильных стилистических приемов нынешнего сезона. К тому же, подобные джинсы визуально стройнят за счет контраста цветов. В целом такая модель очень подходит Насте», — пришла в восторг от брюк Анастасии Ивлеевой стилист-имиджмейкер Анжелика Гарсан в разговоре с корреспондентом Тeleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Анжелика Гарсан — стилист-имиджмейкер, фэшн-стилист, работа с клиентами и стилизация фэшн-съемок. Прошла курс обучения у Карины Шерер, повышение у Маргариты Мурадовой. Опыт работы два года.

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