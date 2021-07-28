Пресс – на зависть: Ходченкова в топе и шортиках запечатлелась с мужем Боярской в спортзале

28 июля артисту Максиму Матвееву исполнилось 38 лет. Поздравить коллегу в личном блоге поспешила Светлана Ходченкова.

«С днем рождения, друг мой!» — написала звезда в Instagram, украсив послание совместным снимком с ним.

Светлана запечатлелась с мужем Елизаветы Боярской в спортивном зале, облаченная в короткий топ и шоры, которые не смогли скрыть от глаз ее накаченного пресса. При этом оба артиста, позируя на камеру, кокетливо приподняли ножки.

Конечно же, жена Максима Матвеева тоже поздравила свою вторую половинку в Instagram.

«С днем рождения, любимый. Все самое сокровенное я тебе уже написала! И с очередной годовщиной! 11 лет со дня бракосочетания!» — рассказала Лиза Боярская.

На шоу «Эмпатия Манучи» актриса призналась, что первая влюбилась в своего мужа, она долго к нему присматривалась и даже пыталась устроить случайную встречу. Однако никак не получалось завязать с ним близкого знакомства. В какой-то момент они все-таки стали общаться благодаря профессии, оказавшись на одной съемочной площадке.

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