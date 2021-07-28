И это не Ксения Бородина: стало известно имя соведущего Ольги Бузовой в новом шоу на ТНТ

Звезда телеканала на днях вернулась со съемок в Африке, где пробыла почти месяц.

Поющая телеведущая Ольга Бузова целый месяц безвылазно пробыла в Африке. Звезда принимала участие в съемках нового приключенческого шоу телеканала ТНТ «Звезды в Африке». Ольга Бузова стала ведущей этого проекта.

Теледива много рассказывала о своих африканских буднях и показывала в сторис микроблога, как проводила время на съемках на другом континенте.

Имя своего соведущего Ольга Бузова не рассекретила. Как стало известно, «напарником» теледивы стал шоумен и музыкант Михаил Галустян.

Кстати, Михаил Галустян, в отличие от Ольги Бузовой, не рассказывал своим подписчикам об Африке. Вероятно, тогда интрига раскрылась бы слишком быстро и просто. Шоумен почти все это время пиарил в Instagram свой новый клип на песню «Меня прет от тебя», в котором, кстати, снялась младшая сестра Ольги Бузовой Анна.

В шоу «Звезды в Африке» отметились всего шестнадцать звезд. Как сообщает «СтарХит», испытания похлеще тех, что выпали на долю участников «Последнего героя», согласились пройти Даня Милохин, Анна Хилькевич, Юля Гаврилина и другие.

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