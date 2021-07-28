И это не Ксения Бородина: стало известно имя соведущего Ольги Бузовой в новом шоу на ТНТ

Поющая телеведущая Ольга Бузова целый месяц безвылазно пробыла в Африке. Звезда принимала участие в съемках нового приключенческого шоу телеканала ТНТ «Звезды в Африке». Ольга Бузова стала ведущей этого проекта.
Теледива много рассказывала о своих африканских буднях и показывала в сторис микроблога, как проводила время на съемках на другом континенте.
Имя своего соведущего Ольга Бузова не рассекретила. Как стало известно, «напарником» теледивы стал шоумен и музыкант Михаил Галустян.
Кстати, Михаил Галустян, в отличие от Ольги Бузовой, не рассказывал своим подписчикам об Африке. Вероятно, тогда интрига раскрылась бы слишком быстро и просто. Шоумен почти все это время пиарил в Instagram свой новый клип на песню «Меня прет от тебя», в котором, кстати, снялась младшая сестра Ольги Бузовой Анна.
В шоу «Звезды в Африке» отметились всего шестнадцать звезд. Как сообщает «СтарХит», испытания похлеще тех, что выпали на долю участников «Последнего героя», согласились пройти Даня Милохин, Анна Хилькевич, Юля Гаврилина и другие.