«Это неприлично, что сейчас происходит»: Бондарчук осудила Проклову после истории с домогательствами

Как отметила модель, у нее крайне негативное отношение к происходящему.

Модель Светлана Бондарчук в эфире своего шоу «Света вокруг света» в разговоре с актером Сергеем Безруковым осудила актрису Елену Проклову после ее откровений о домогательствах со стороны известного актера.

«Мы вспоминаем Олега Павловича. Вот сегодняшний этот скандал, который разразился вокруг него. Мое отношение очень негативное. Я считаю, что это вообще неприлично, что сейчас происходит». Светлана Бондарчук

Напомним, что Елена Проклова в апреле в шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ рассказала, как ее домогался известный актер. На тот момент ей было всего 15 лет. Имени она называют не стала, но все поняли, что речь шла об Олеге Табакове.

После этих откровений разразился грандиозный скандал. Часть звезд шоу бизнеса Проклову поддержали и стали рассказывать свои «истории из прошлого». Другие наоборот заявили, что не стоило ворошить события полувековой давности. Тем более, что Олега Табакова уже нет в живых и ответить он не может.

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