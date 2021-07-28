«Зачем так выгнулась?»: Савельева сверкнула «сочными персиками», позируя в бикини у водоема

Певица запечатлелась с сыном во время отдыха.

37-летняя певица Саша Савельева многим запомнилась еще по первой «Фабрике звезд» 2002-го года. С тех пор она практически не изменилась. Звезда смогла сохранить стройную фигуру и роскошные волосы. Губы, грудь и бедра певицы тоже остались прежними.

Свои изящные формы и приятные женственные объемы Саша Савельева продемонстрировала в личном блоге, запечатлевшись с маленьким сыном Леоном. Его звезда родила в 2018 году от мужа актера Кирилла Сафонова.

Артистка позировала на камеру, повернувшись к ней спиной и держа малыша на руках, войдя в Москву-реку на городском пляже «Серебряный бор» в столице.

Фолловеры звезды, увидев этот кадр в ее микроблоге, в основном, восхитились ее изяществом и красотой в комментариях.

«Самая красивая моя любимая из «Фабрики» была», «Такие милые», «Зачем так выгнулась? Это слишком красиво», «Какая красивенькая, как статуэточка», — прокомментировали пользователи Сети.

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