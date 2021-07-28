«В театре работают профессионалы»: Безруков назвал МХАТ территорией хайпа после приглашения Бузовой

Как отметил актер, ему было не очень приятно после такого странного приглашения.

Актер Сергей Безруков в эфире шоу «Света вокруг света» со Светланой Бондарчук высказался о приглашении певицы Ольги Бузовой во МХАТ имени Горького.

«Я очень мягко, аккуратно, не называя имен, свое мнение высказал. Проблема в данном случае в руководстве. Когда театр превращается в территорию хайпа — вот что неприятно. В театре работают профессионалы. С разным достоинством. Тем не менее профессионалы. Мне могут сказать, что в кино снимается очень много непрофессионалов. Тот же Сережа Бодров. Потрясающий. Я за тех непрофессионалов, которые благодаря работе и обучению становятся звездами. Ты видишь их и говоришь: «Да!» Допустим, непрофессиональный певец». Сергей Безруков

Как отметил Сергей Безруков, ему очень нравится программа «Голос». «Там уникальные голоса. Там каждый второй — непрофессионал. Некоторые нот не знают. Просто у них слух фантастический. Но я сторонник того, чтобы видеть результат. Когда есть результат, то и претензий нет», — заметил Безруков.

Напомним, что Ольга Бузова в июне сыграла в постановке МХАТа имени Горького «Чудесный грузин». Она подверглась жесточайшей критике со стороны многих актеров и театрального сообщества в целом.

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