«Избавляемся от кудрей»: Стриженова сводила внука Петю в салон красоты

Екатерина Стриженова сняла на видео для личного блога своего трехлетнего внука Петю в салоне красоты, куда привела его на стрижку. Мальчика усадили в кресло в виде кабины автомобиля, оснащенной рулем, и включили мультфильм.

Ребенок хоть и вертел в руках руль, но явно был больше увлечен работой парикмахера, который закрепил его пышные локоны заколками по всей голове и безжалостно состригал порядком отросшие волосы. Но при этом Петя сидел вполне смирно, чем порадовал свою знаменитую бабушку.

«Избавляемся от кудрей и уже (о чудо!) сидим спокойно, значит, взрослеем! Как же Петя тут похож на маленькую Настю, те же ужимки и прыжки», — прокомментировала Екатерина Стриженова.

Ведущая имела ввиду свою старшую дочь Анастасию Стриженову, которая является мамой Пети. Наследница знаменитости в настоящий момент живет в Нью-Йорке.

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