«Третий день караулит ее возле поселка»: жена Гогена Солнцева ищет встречи с Ларисой Долиной

Шоумен Гоген Солнцев заявил, что его избила пожилая жена Екатерина Терешкович. Женщина нашла его совместные снимки с певицей Ларисой Долиной, на которых они обнимаются. Это вывело ее из себя. Терешкович приревновала мужа.

Как отметил Солнцев, он пытался убедить жену, что между ними ничего не было. Он всего лишь большой поклонник звездной исполнительницы. Они встретились на закрытой вечеринке и сделали совместные снимки. Однако Терешкович налетела на мужа с кулаками. Сейчас у него все руки в синяках, кости болят от ударов пожилой женщины. Самое ужасное, что теперь Екатерина ищет встречи с Долиной.

«Она где-то раздобыла адрес подмосковного дома Ларисы Александровны. Третий день караулит ее возле поселка. Просто караул, что происходит!» Гоген Солнцев

Напомним, что жена Гогена Солнцева порой ведет себя крайне неадекватно. Всему виной проблемы женщины с алкоголем. При этом она регулярно ревнует молодого мужа к разным дамам, сообщает «Собеседник».

Смотрите также: