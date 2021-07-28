Канделаки назвала зарплату Дудя на «Матч ТВ»

По ее словам, Юрий был недешевым сотрудником.

Тина Канделаки рассказала в интервью Надежде Стрелец о совместной работе на «Матч ТВ» с блогером Юрием Дудем и назвала причины его увольнения. По ее словам, инцидент произошел из-за отношений со спонсорами.

«Юрий был недешевым сотрудником и значимую роль с его программой играли спонсоры. Но у них произошел конфликт, финансирование его программы закончилось, история завершилась».

Юрий Дудь, кстати, также утверждал, что на канале ему платили 50 тысяч рублей в месяц. Канделаки эту информацию опровергла.

«Это неправда. Я боюсь соврать, но платили мы ему в районе 200 тысяч рублей в месяц, не меньше», — подытожила она.

Напомним, шоу Юрия Дудя на «Матч ТВ» «Культ тура» выходило в 2015–2017 годах. После — он являлся главным редактором Sports.ru, а сейчас — ведущим авторской YouTube-программы «вДудь».

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