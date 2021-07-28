«Оля некрасиво ушла»: почему вместо Бузовой на «Дом-2» пришел Дава, рассудила Орлова

Ольга Орлова поделилась в эфире YouTube-шоу Fametime TV своей версией, почему вместо Ольги Бузовой на «Дом-2» взяли ведущим ее экс-бойфренда Даву. Как рассказала бывшая солистка группы «Блестящие», уход ее коллеги из программы стал неожиданностью для всех.

«Она решила об этом буквально за несколько часов до выхода в эфир. Я думаю, что Даву привели на проект, потому что сочли, что Оля некрасиво ушла с проекта. Я думаю, что все случилось из-за этого. Это мои предположения, я этого никогда и не с кем не обсуждала. О том, что Оля ушла из проекта, я узнала ровно в тот день, когда у нее должно было быть Лобное. Я была в этот день в Казани, мне позвонил продюсер и попросил выйти вместо Оли», — рассказала Орлова.

Ведущая заявила, что не обсуждала со своей экс-коллегой причину ее неожиданного увольнения и была сильно удивлена этим решением. «Я думала, что уж кто-кто уйдет, но только не Бузова. Наверное, появились какие-то более выгодные предложения», — поведала Орлова.

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