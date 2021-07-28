«Ребят больше нет»: Безруков объяснил, почему никогда не снимется в продолжении «Бригады»

Актер Сергей Безруков в эфире шоу «Света вокруг света» со Светланой Бондарчук объяснил, почему не будет играть в продолжении сериала «Бригада».

«Я никогда не отрекался от «Бригады». Если вам кто-то такое говорит, то можете раз — и с правой в челюсть. Я говорил, что во второй части не буду сниматься, потому что для меня история закончена. Ребят больше нет. Их воскресить нельзя. Иначе это будет уже сказка, какая-то ерунда. Их выкопали, и они опять ходят. Это уже «Восставшие из ада» или «Ходячие мертвецы». Это уже фантастика, зарубежное кино. Не надо. Есть братские отношения. Есть сложные отношения криминала. Есть сложное время, которое показано. Лихие девяностые. Причем не все показано, что было». Сергей Безруков

Как отметил Безруков, в картине был создан прекрасный образ друзей. «Идеализированный образ друзей? Да. Время показано замечательно, потрясающе. Есть динамика, характеры, потрясающая работа художников, режиссеров, оператора. Здесь все было связано с нашей замечательной четверкой друзей. Фил, Космос, Пчела и Белый», — заметил Безруков.

Сериал «Бригада» в начале двухтысячных годов произвел эффект разорвавшейся бомбы. Картина пользовалась огромной популярностью среди молодежи.

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