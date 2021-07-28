«Она назвала нас предателями»: Орлова рассказала, почему у нее случился конфликт с Бузовой

Ольга Олова в эфире YouTube-шоу Fametime TV рассказала, почему у нее случился конфликт с Ольгой Бузовой. Произошло это после переезда проекта «Дом-2» с ТНТ на телеканал «Ю». По словам экс-солистки группы «Блестящие», в шоу ничего не поменялось, кроме производителя программы и состава ведущих.

Напомним, вместо Ольги Бузовой на передачу пришел ее экс-бойфренд Давид Манукян. И именно это разозлило ведущую. Она до последнего не знала, что ей подобрали такую замену. Разъяренная звезда написала гневный пост в личном блоге в адрес бывших коллег, которых оставили в шоу, решив, что они обо всем знали и молчали.

«Она назвала нас кучей предателей, которые воткнули ей нож в спину. Я с этим категорически не согласна, потому что я об этом узнала ровно в тот же день, как узнала она. Я считаю, что назвать нас предателями – это слишком, потому что я ничего плохого не сделала для нее», — сказала Орлова.

Она призналась, что отписалась после этого от Ольги Бузовой в Instagram. Экс-ведущая «Дома-2» сделала это еще раньше по отношению ко всем ведущим и участникам проекта. Орлова заверила, что вместе со всеми зрителями до самого конца не понимала будет ли жить дальше проект и оставят ли ее в нем. А про участие Давы прочитала и вовсе из социальных сетей.

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