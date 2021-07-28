Канделаки об игре Бузовой во МХАТе: «Человеку из «Дома-2» можно же было быть кандидатом в президенты»

Телеведущая Тина Канделаки стала новым гостем Надежды Стрелец в шоу «Стрелец-молодец». На вопрос, заслуженно ли Ольга Бузова вышла на сцену одного из главных театров страны, она ответила так:

— Я не вижу в этом ничего плохого! Почему человеку из «Дома-2» можно становиться кандидатом в президенты? А другому человеку из «Дома-2» нельзя играть в театре?», — сказала Канделаки как отрезала.

Конечно, под кандидатом в президенты Тина имела ввиду свою бывшую подругу Ксению Собчак, с которой они находятся в длительном конфликте и от случая к случаю друг друга задевают в разных интервью.

Напомним, Ольга Бузова получила роль во МХАТе имени Горького в спектакле «Чудесный грузин». В нем рассказывается о жизни революционера-подпольщика Иосифа Джугашвили. Новоявленная певица играла в спектакле певицу кабаре Беллу Шанталь, которая становится шпионкой и спасает будущего советского вождя Сталина.

В народе отреагировали на сие событие неоднозначно. А в театре объяснили это так: «Конечно, мы хайпанули, безусловно».

Смотрите также: