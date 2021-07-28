«О покойных либо хорошо, либо ничего»: Безруков вмешался в скандал после откровений Прокловой

Актер Сергей Безруков в эфире шоу «Света вокруг света» со Светланой Бондарчук высказался об откровениях актрисы Елены Прокловой относительно домогательств.

«Я в этом смысле стараюсь держаться в стороне. Есть еще одно важное правило, которое во все времена в России было — о покойных либо хорошо, либо ничего. Лучше промолчать. Сейчас вообще такая тенденция. Есть Запад и европейские вкусы, и когда это начинает на нашу почву переноситься – это выглядит гипертрофировано. У нас это немножко странно звучит. Я думаю, что там, на Западе, все было бы нормально». Сергей Безруков

Как отметил актер, в России нет никаких гонений на определенные группы населения, как это пытаются сегодня некоторые представить. «Все живут, как хотят, и занимаются искусством. Тех ущемлений, которые были в советское время, — нет. Это в Штатах людей до сих пор стреляют, инъекции применяют. У нас этого нет. Но не надо некоторые вещи навязывать детям. Вы посягаете на нормальность, которая была и будет», — заметил актер.

Напомним, что актриса Елена Проклова в эфире одного из шоу рассказала о домогательствах известного актера. Причем ей было всего на тот момент 15 лет. Имени она не назвала, но все поняли, что речь шла об Олеге Табакове.

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