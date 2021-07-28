Гузеева нашла уникальный кадр с рыжим из «Иванушек» в бытность его работы манекенщиком в Сочи

Андрей Григорьев-Апполонов на фотографии не похож сам на себя.

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева в Instagram поделилась уникальным кадром, на котором, кроме ведущей программы «Давай поженимся!» на Первом канале, можно увидеть музыканта группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова. Надо признаться, что он мало похож на себя нынешнего. Также на кадре присутствуют актрисы Алика Смехова и Лариса Удовиченко.

«А что я нашла. И даже один из «Иванушек» в бытность работы манекенщиком в Сочи. И Алика, и Лариса Удовиченко. «Кинотавр» — начало девяностых». Лариса Гузеева

«Это первый «Кинотавр», — заметила в подписи Алика Смехова. «Какие вы здесь все красотки». А Рыжий, конечно, малоузнаваем. Такой молодой», «Самые ценные и теплые воспоминания», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что через несколько лет Андрей Григорьев-Апполонов стал уже звездой. Он пришел в группу «Иванушки», которая в девяностых годах гремела на всю Россию.

Смотрите также: