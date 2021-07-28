«Это сложно вспоминать»: Безруков назвал человека, который поддержал его после смерти пасынка

Как отметил актер, он не любит вспоминать те годы.

Актер Сергей Безруков в эфире YouTube-шоу «Света вокруг света» вспомнил смерть своего пасынка — сына актрисы Ирины Безруковой, Андрея Ливанова.

Как отметил актер, ему очень сложно вспоминать тот период своей жизни. Актеру было очень тяжело и порой просто не хотелось жить. Он даже не мог заснуть, если не выпивал. При этом продолжал выходить на сцену и играть в спектаклях. Его тогдашняя жена Ирина Безрукова заявила, что зритель не должен страдать из-за трагедии. Он не понимает, как тогда жил.

«Дежурил врач, потому что мне было очень плохо. Это сложно вспоминать… Меня поддерживали все на съемочной площадке и Владимир Меньшов. Я сказать слова не мог в кадре». Сергей Безруков

Напомним, что Андрей Ливанов умер в возрасте 25 лет от сердечного приступа. Вскоре Сергей Безруков развелся с женой. Через какое-то время у него вспыхнул роман с режиссером Анной Матисон, которая подарила ему уже трех детей.

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