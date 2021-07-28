Когда становишься больше раз в пять: как сейчас выглядит Горбань в бикини, в котором щеголяла до беременности

Звезда «Кухни» должна родить в Майами буквально со дня на день.

Мария Горбань на последних сроках беременности улетела в Майами. Здесь звезда сериала «Кухня» решила отдохнуть перед появлением на свет малыша и воспользоваться услугами местного роддома.

А пока ее фолловеры в Instagram с удивлением наблюдают, как актриса увеличивается в объемах не по дням, а по часам. Тем не менее Горбань до сих пор исхитряется влезать в купальники, которые носила еще до беременности. На последнем снимке она предстает в белоснежном бикини, в котором щеголяла, будучи стройной, как кипарис.

Напомним, для 34-летней Маши Горбань это будет второй наследник. Она уже воспитывает дочь Стефанию от предыдущего брака с осветителем Олегом Филатовым. В настоящий момент она замужем за оператором Кириллом Зоткиным.

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