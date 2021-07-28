«Врачи сказали, что она не жилец»: Эрнст Романов рассказал о смерти первой жены

Как отметил актер, он был в те годы очень молодым и беспечным.

Актер Эрнст Романов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как ушла из жизни его первая жена.

«Мы познакомились в Ростове-на-Дону. Она был культработником. Трудилась в библиотеке. Потом она в Таллине работала гримером. У нас родился вскоре после свадьбы сын Эрик. У жены был порок сердца. Я помню последний раз, как приехала скорая помощь. Врачи с ужасом на нее смотрели. Они сказали, что она не жилец. Я был полностью растерян. И он ушла из жизни. Я был очень молодой. Ничего не понимал. Хорошо, что моего сына забрала на какое-то время наша бабушка. Он был под присмотром».

Эрнст Романов

Как отметил Эрнст Романов, в те годы он был очень молод и беспечен. «Я винил себя, что ничего не понимал в ее болезни. Не вмешался. Не заставлял, чтобы она лечилась. Это было неправильно», — заметил актер.

Напомним, что Эрнст Романов – народный артист России. Он лауреат Государственной премии СССР. Счастье он обрел во втором браке с артисткой Лейли Киракосян.

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