«Надеюсь, люди не обижаются»: почему Медведева никогда не фотографируется в кафе с поклонниками

Фигуристка Евгения Медведева рассказала Teleprogramma.pro, как она относится к поклонникам и их просьбам сфотографироваться или дать автограф.

По словам спортсменки, заведения, где люди принимают пищу, имеют флер некой интимности, который воспитанные люди не должны нарушать. Поэтому всегда отказывает поклонникам, которые подходят к ней в ресторане или кафе, чтобы сфотографироваться или получить автограф.

«Надеюсь, что люди на это не обижаются. Для меня очень важны личные границы. Если я с набитым ртом, ко мне не нужно подходить фотографироваться. Это работает и в другую сторону — я сама не буду подходить к человеку, который жует еду», — поведала Евгения.

При этом звезда российского льда никогда не откажет поклонникам в селфи на улице, когда она просто идет одна или с друзьями и не занята какими-либо делами.

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