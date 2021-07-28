«Ощущение несправедливости»: Сташенко высказалась против получения наследства Грачевского первой женой

Актриса считает, что Галина взяла от бывшего мужа уже сполна.

До сих пор не утихают страсти вокруг раздела имущества Бориса Грачевского, умершего от последствий коронавируса. Ранее приятельница основателя «Ералаша» Светлана Туманова высказалась, что его первая жена Галина имеет все права на «Ералаш», а вот последняя жена Екатерина Белоцерковская – нет. А вот другая подруга режиссера актриса Оксана Сташенко совсем иного мнения.

Артистка считает, что Галина уже получила часть своего наследства при разводе 12 лет назад, когда Борис развелся с ней и ушел от нее с одним чемоданчиком на съемную квартиру.

«Он оставил два дома, гаражи, квартиры. Поэтому здесь есть какое-то ощущение несправедливости», — высказалась Оксана.

Также актриса подчеркнула, что Екатерина Белоцерковская в принципе не претендует на имущество покойного мужа, полагая, что его нужно делить между наследниками.

«Мне кажется, в этом есть великая справедливость. Хотя я считаю, что Кате тоже должно что-то принадлежать», — добавила Сташенко.

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