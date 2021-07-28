«Это было чудо-время!»: Татьяна Кравченко подвела итоги работы над «Сватами-7»

Как отметила актриса, ей очень легко сниматься в подобном кино.

На фан-страничке актрисы Татьяны Кравченко в Instagram появился ее комментарий относительно съемок в проекте «Сваты-7», где она сыграла одну из главных ролей и полюбилась миллионам поклонников.

«Про кино… Это волшебный мир! Сейчас, конечно, все вопросы про завершившиеся съемки сериала «Сваты-7». Это было чудо-время! Встреча людей много лет любящих друг друга. Мне сниматься в кино легко. Люблю сниматься у режиссеров, которые быстро и четко объясняют, что хотят получить в снимаемой сцене, и одновременно дают полную свободу для импровизации».

Татьяна Кравченко

«С нетерпением ждем «Сваты-7», «За эти годы вы стали такими близкими. Словно члены семьи. Пересматриваем сериал и не устаем», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что съемки сериала «Сваты» несколько дней назад завершились в Грузии. На экраны последняя часть выйдет уже этой осенью. Точную дату должен в самое ближайшее время объявить режиссер Андрей Яковлев.

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