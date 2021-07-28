Forbes составил рейтинг самых успешных российских звезд 2021 года

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских звезд по данным на 2021 год. Итоговый балл, по которому ранжировались знаменитости, высчитывался из сочетания их доходов и рейтинга популярности. Последний, в свою очередь, складывался из упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в «Яндексе» и Google, а также количества подписчиков в Instagram и YouTube. Поэтому те, кто заработал больше, иногда могут уступать своим менее финансово успешным коллегам.

Итак, вот каким получился топ-10 звезд:

боец Хабиб Нурмагомедов — 12 миллионов долларов; рэпер Моргенштерн — 7,4 миллиона долларов; телеведущая и певица Ольга Бузова — 3,3 миллиона долларов; рэпер Тимати — 10,4 миллиона долларов; рокер и шоумен Сергей Шнуров — 11 миллионов долларов; хоккеист Александр Овечкин — 12,2 миллиона долларов; телеведущая Ксения Собчак — 4,7 миллиона долларов; рэпер Баста — 5,3 миллиона долларов; футболист Артем Дзюба — 5 миллионов долларов; певица Полина Гагарина — 6 миллионов долларов.

Далее по рейтингу идут Егор Крид, Филипп Киркоров, Иван Ургант и Ирина Шейк.

Если сравнить с аналогичным рейтингом 2020 года, то в топ-10 не было Моргенштерна, зато Егор Крид занимал третье место, а Дима Билан уверенно стоял на седьмой строчке. Также можно сказать, что Баста, Дзюба и Тимати за год укрепили свои позиции популярности.

Смотрите также: