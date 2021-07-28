«Мир изменился!»: Рудковская объяснила, почему хореограф сына работает у нее на условиях фриланса

Продюсер Яна Рудковская заявила, что хореограф ее сына Саши Плющенко Николай Морозов работает с ее семьей на условиях фриланса. Его нет в штате Академии Евгения Плющенко.

«Мы сейчас работаем с Колей Морозовым, который ставит программу нашему сыну Саше Плющенко, на условиях фриланса. Для этого не обязательно у нас работать! Можно сотрудничать. 2021 год на дворе! Ау! Ушли — пришли! Мир изменился!» Яна Рудковская

Как отметила Яна Рудковская, люди сегодня ищут удобные формы сотрудничества, которые бы устроили обе стороны. Ей комфортнее именно так работать с данным хореографом. По словам Яны Рудковской, их с мужем Академия имеет финансовые возможности сотрудничать с лучшими специалистами мира. При этом им вовсе не обязательно числиться в штате их Академии.

Рудковская также добавила, что в следующем году в Академию Плющенко приедут работать спортсмены из Японии, Китая, Чехии, Испании, Италии, Мексики и Аргентины, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Саша Плющенко чуть ли не с пеленок занимается фигурным катанием. Он уже побеждал на престижных стартах ребят, которые старше его по возрасту.

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