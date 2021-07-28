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Сестры в отчаянии: принцессы Евгения и Беатрис ошеломлены поступком принца Гарри

Виной тому мемуары, которые пишет герцог Сассекский.

Сестры в отчаянии: принцессы Евгения и Беатрис ошеломлены поступком принца Гарри
Принц Гарри пишет мемуары. Фото: Global Look Press

На днях стало известно, что принц Гарри взялся за написание мемуаров. Пока герцог Сассекский работает над черновиками, которые передаст в издательство уже осенью. Книга выйдет в свет в конце 2022 года. Двоюродные сестры Гарри – принцессы Евгения и Беатрис ошеломлены этой новостью.

«Целый год, пока книгу подготовят к выходу, будет мучительным. Евгения и Беатрис – самые близкие родственницы Гарри просто ошеломлены этой новостью», — пишет Express.

Принцесса Беатрис
Принцесса Беатрис. Фото: Global Look Press

Ранее стало известно, что публикация герцога может навредить не только будущему его отца, принца Чарльза, но и всей монархии. Кроме того, выхода книги в свет опасается и Камилла.

Принцесса Евгения
Принцесса Евгения. Фото: Global Look Press

Тем временем, Гарри уже получил аванс за книгу в размере 14,5 миллиона фунта стерлингов. Все вырученные от продажи деньги он планирует потратить на благотворительность.

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