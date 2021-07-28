Запашный вспомнил, как его бывшая гражданская жена отжигала на сцене ночного клуба в Сингапуре

Дрессировщик, который недавно объявил о расставании с любимой, поздравил Ярославну с днем рождения.

Дрессировщик Эдгард Запашный в Instagram поздравил свою бывшую гражданскую жену Ярославну с днем рождения.

«2016 год. Тогда мы с тобой поехали в Сингапур и случайно зашли в ночной клуб. Я прекрасно помню, как половина танцпола просто развернулась на тебя! Как к тебе тут же приставили охрану, лишь бы ты не перестала танцевать! Это был огонь! Я не перестану тебя благодарить за Даниэльку. Сегодня твой день – с днем рождения!» Эдгард Запашный

«Шикарная женщина. Счастья ей», «С днем рождения, Ярославна! Пусть у тебя все будет хорошо. И крепкой семьи тебе», — заметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в 2017 году Ярославна подарила Эдгарду Запашному сына Даниэля. Не так давно дрессировщик объявил о расставании с любимой женщиной. При этом он не стал уточнять причины такого своего решения. В то же время он заметил, что они остались просто друзьями.

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