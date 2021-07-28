Причина в творческих или коммерческих разногласиях: почему Артемьевой будет мало в «Сватах-7»

На съемках в Грузии звезда сериала так и не появилась.

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появился пост, посвященный одной из главных действующих лиц картины актрисе Людмиле Артемьевой. В ленте она сыграла Ольгу Николаевну Ковалеву. В седьмой части ее на экране будет очень мало. К примеру, в Грузии звезда на съемках так и не появилась.

Ранее актриса загадочно говорила о сериале:

«Меня приглашают – я снимаюсь. А вот сейчас что-то не приглашают – я не снимаюсь».

«Получается, Людмила Артемьева косвенно подтвердила, что не все гладко в королевстве «Сватов». Судя по ответу, причина отказа может быть в творческих и/или коммерческих разногласиях авторов проекта и самой артистки». Фанаты сериала «Сваты»

Напомним, что выход седьмых «Сватов» на экраны запланирован на осень нынешнего года. В некоторых сериях, как подтвердил режиссер картины Андрей Яковлев, Артемьева появится. Она снималась в седьмых «Сватах» в 2017 году, когда съемки проходили ее в Белоруссии. Отснятый там материал будет использован в последней части.

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