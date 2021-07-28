«Самое сокровенное уже написала»: Боярская поздравила Матвеева с днем рождения и со стальной свадьбой

Актриса Елизавета Боярская в Instagram поздравила своего мужа актера Максима Матвеева с 39-м днем рождения. Кроме того, в этот же день у звездной пары годовщина со дня свадьбы. Расписались они 11 лет назад, а это стальная свадьба.

«С Днем рождения, любимый Максим Матвеев. Все самое сокровенное я тебе уже написала! И с очередной годовщиной! 11 лет со дня бракосочетания! Поздравляйте скорее этого офигенного парня». Елизавета Боярская

«Поздравляю! Счастья навсегда!» — отметила в комментариях актриса и звезда «Папиных дочек Лиза Арзамасова, которая скоро должна подарить ребенка своему мужу хореографу Илье Авербуху.

«С днем рождения Максима. И вас с годовщиной свадьбы», «Талантливого и прекрасного Максима с днем рождения. И новых хороших ролей», — заметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что у Матвеева и Боярской в семье подрастают двое детей. Это сыновья Андрей и Григорий. Старшему наследнику девять лет, а младшему в этом году исполнится три годика.

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