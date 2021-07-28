Варшавер назвал единственную актрису «Ленкома», у которой не может быть второго состава

Директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер назвал единственную актрису своего театра, у которой нет и быть не может второго состава. Это 77-летняя Инна Чурикова.

«Если речь идет о гениальной Инне Михайловне, то, безусловно, второго состава у нее нет и быть не может. Она — единственная. Все остальные актеры нашего театра должны иметь вторые составы». Марк Варшавер

Как отметил Марк Варшавер, некоторые звездные актеры его театра сами просят, чтобы у них были вторые составы. К примеру, однажды к нему подошел с таким предложением Александр Збруев. Предложил начать именно с него. По словам Варшавера, это правильное решение. Театр должен функционировать, а не отменять постановки, если ведущий актер заболел. От этого в первую очередь выиграет зритель, сообщает «Комсомольская правда».

Ранее Марк Варшавер вмешался в скандал в Театре имени Ермоловой. Он заметил, что не понимает, почему некоторых актеров попросили на выход. Во время пандемии руководство Москвы помогало в финансовом плане всем театрам.

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