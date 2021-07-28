«Освобождать штатных артистов не имеют права»: Варшавер — о скандале в Театре имени Ермоловой

Как отметил директор «Ленкома», руководство Москвы оказало во время пандемии всем культурным учреждениям огромную финансовую помощь.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер высказался о скандале в Театре имени Ермоловой, где порядка двадцати актеров остались без работы. По его словам, в самое тяжелое время пандемии в прошлом году руководство Москвы оказало всем театрам финансовую помощь. Причем в первую очередь помогли именно детищу Олега Меньшикова.

«Если речь идет об актерах, с которыми был заключен срочный контракт, тогда их увольнение возможно. Но освобождать штатных артистов не имеют права. Иначе это нарушение трудового законодательства». Марк Варшавер

Как отметил Марк Варшавер, уволить из театра в том же «Ленкоме» не имеют права даже девяностолетнего актера. Таков закон в культурной сфере. Артист должен иметь возможность проявить свой талант. Если ему не предоставляют такое право, то это уже не его вина, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что худрук Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков говорил, что увольнения связаны с тяжелой финансовой ситуацией. Со своей стороны, актеры пообещали собрать пресс-конференцию и рассказать, как обстоят дела в театре на самом деле.

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