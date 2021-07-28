«Я могу ее сравнивать с другими выскочками и свиньями»: Солнцев высказался о певице МакSим

Бывший участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что желает певице Макsим как можно скорее поправиться.
«МакSим, несмотря на все истории, связанные с ее именем, как человек не зашкварена. Что-то в ней есть хорошее, искреннее. Слава Богу, что ей стало лучше. Это не может не радовать. Ее искренность чувствуется и передается людям. Она не транслирует себя в совершенно бешеном ритме. Я могу ее сравнивать с другими выскочками и свиньями. Она нормальный и скромный человек. В какой-то момент она по-женски запуталась. Дай бог ей выйти из этого. Это пример, как надо бороться за себя».
Как добавил Солнцев, он не считает пиаром разговоры о МакSим и акции в ее сторону со стороны других звезд шоу-бизнеса.
«Это искренний порыв», — заметил он.
Ранее музыкант Егор Крид посвятил МакSим, которая второй месяц борется за свою жизнь, ее же песню на своем концерте. Зрители стали ему подпевать.