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«Я могу ее сравнивать с другими выскочками и свиньями»: Солнцев высказался о певице МакSим

Как отметил бывший участник проекта «Дом-2», искренность исполнительницы чувствуется и передается людям.

«Я могу ее сравнивать с другими выскочками и свиньями»: Солнцев высказался о певице МакSим
Рустам Солнцев. Фото: Globallookpress.com

Бывший участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что желает певице Макsим как можно скорее поправиться.

Певица МакSим
Певица МакSим. Фото: Globallookpress.com

«МакSим, несмотря на все истории, связанные с ее именем, как человек не зашкварена. Что-то в ней есть хорошее, искреннее. Слава Богу, что ей стало лучше. Это не может не радовать. Ее искренность чувствуется и передается людям. Она не транслирует себя в совершенно бешеном ритме. Я могу ее сравнивать с другими выскочками и свиньями. Она нормальный и скромный человек. В какой-то момент она по-женски запуталась. Дай бог ей выйти из этого. Это пример, как надо бороться за себя».

Рустам Солнцев

Как добавил Солнцев, он не считает пиаром разговоры о МакSим и акции в ее сторону со стороны других звезд шоу-бизнеса.

«Это искренний порыв», — заметил он.

Ранее музыкант Егор Крид посвятил МакSим, которая второй месяц борется за свою жизнь, ее же песню на своем концерте. Зрители стали ему подпевать.

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