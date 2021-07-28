«Очаровательная»: Глюкоза в секси-шортиках блеснула «бесконечными» ногами

В эти дни певица Глюкоза, она же Наталья Чистякова-Ионова отдыхает в Испании. Снимками с солнечного побережья артистка делится в своем Instagram, не забывая при этом блеснуть прелестями своей точеной фигуры. На этот раз блондинка позировала коротких шортах, поманив «бесконечными» ногами. Образ дополнила спортивными кедами и жилетом. А из волос сделала высокий хвост.

«Прекрасная! Очаровательная! Красотка! Классная! Фото — бомба!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в этом году Глюкоза отметила свое 35-летие. Почти 15 лет она состоит в браке с бизнесменом Александром Чистяковым. У пары подрастают две дочери – Лида и Вера.

Смотрите также: