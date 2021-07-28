«Какая шикарная!»: Седокова в топе без лифчика засветила пышную грудь

Недавно Анна Седокова выпустила новый альбом «Набирай меня», куда вошли ее свежие композиции. Клипы на новые песни Анна снимала в Лос-Анджелесе и Киеве. Кроме того, артистка не забывает о своем втором увлечении – она создала линейку одежды и активно занимается развитием бренда.

В своем Instagram Седокова поделилась кадрами, на которых позировала в топе лавандового цвета без нижнего белья.

«Какая шикарная! Просто бомба! Классная! Невероятная!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в прошлом году Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму. Для нее этот брак стал третьим, а для спортсмена – вторым. Накануне стало известно, что паре придется расстаться на некоторое время, так как Янис уезжает в США.

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