«Произведение искусства»: полуобнаженный Николай Цискаридзе продемонстрировал фигуру Аполлона

Ректор Академии балета имени Вагановой Николай Цискаридзе эти июльские дни проводит в родной Грузии. Николай Максимович, всегда любивший удивлять публику, не изменяет себе и своим привычкам даже в отпуске.

В микроблоге Николай Цискаридзе поделился снимком, на котором предстал облаченным в одни плавки. В них он возлежит на сап-борде посреди озера и принимает солнечные ванны, при этом тянет ножку, чтобы, вероятно, напомнить поклонникам, что он артист балета.

Кстати, в одном из интервью Николай Цискаридзе рассказывал, что с тех пор, как покинул сцену, ни разу не вставал к станку, поскольку ненавидит физические нагрузки. Но при этом его формы остаются совершенными, что доказывает фото.

Снимок привел в экстаз подписчиков Николая Цискаридзе. Они делают комплименты своему кумиру, называя его Аполлоном.

«Вах! Вот как отдыхать надо», «Русал!», «Боже, это не ноги, а произведение искусства», «Прекрасно!», «Какие ножки!», «Аполлон», — высказываются в Сети.

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