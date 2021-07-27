Секси-девочка: Туктамышева подразнила поклонников снимком в одном бра на округлой груди

24-летняя чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева всегда отличалась привлекательной внешностью. Ее выразительные глаза и стройность вызывают бесконечный восторг у поклонников. Однако можно с уверенностью сказать, что после тренировок в Куршевеле в группе основного состава сборной России на олимпийский сезон-2021/2022, она приобрела еще более аппетитные привлекательные формы.

Звезда во время интенсивных тренировок потеряла жирок в ненужных местах, а в нужных, напротив, подкачала мышцы. У Елизаветы обрисовался впечатляющий пресс, который она с легкостью продемонстрировала почитателям на прогулке, облачившись в брюки и короткий топ. Многие заметили, что Туктамышева очень сексуальна.

Словно поддразнивая публику спортсменка следом поделилась новой фотографией в Сети, представ на ней в одном бра, которое не скрыло от глаз людей округлой груди фигуристки.

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