Женщина с шармом: Надежда Бабкина в блузе с цветочным принтом и черной шляпе-капелине предстала на отдыхе в Крыму

71-летняя певица Надежда Бабкина — дама очень яркая и колоритная. На телеэкране и своей страничке в Instagram она предстает в образах, которые хочется разглядывать. Одеваться Надежда Георгиевна обожает под стать своей неутомимой натуре — ярко, выпукло, так, чтобы поразить окружающих с первого взгляда.

В эти дни Надежда Бабкина находится на отдыхе в Крыму, где тоже демонстрирует роскошные аутфиты. На этот раз соведущая программы «Модный приговор» облачилась в укороченные брюки, блузу с разреженным цветочным принтом, дополнив образ черной шляпой-капелиной. В таком виде Надежда Бабкина предстала на фото в микроблоге вместе со своей давней знакомой.

«Крым объединяет людей, живущих в самых разных уголках нашей большой и прекрасной страны! Счастлива была встретиться на южном побережье Крыма с министром культуры и национальной политики Кузбасса Мариной Евсой. Есть, о чем поговорить, что вспомнить и над чем посмеяться», — прокомментировала кадры Надежда Бабкина.

«Модная-народная», как всегда, получила массу комплиментов от поклонников.

«Надежда, вы всегда на позитиве, молодчина», «Какая сказка! Молодцы! И Крым — это сказка! Все будет хорошо!», «Шляпа — восторг!», «Надя, ты просто красавица», — высказались в Сети.

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