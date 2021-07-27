Беременная Нюша запечатлелась в постели в белых трусиках и кофточке со спущенными плечами

Певица Нюша даже в период глубокой беременности не желает расставаться с имиджем секс-бомбы, который она старательно поддерживает в последнее время. Будучи на последних сроках, звезда запечатлелась в своей постели, представ в одних белых трусиках с рисунком и в кофточке, припустив ее с плеч и открыв внушительный живот.

При этом артистка смоделировала максимально томное выражение лица, смотря в камеру, приоткрыв рот.

Многочисленные фолловеры пришли в восторг от снимков своей любимицы, заметив, что даже в интересном положении Нюша остается красивой и привлекательной.

«Что может быть прекраснее беременной красивой женщины», — отметилась в комментариях коллега Нюши Света Светикова.

«Ню, день за днем красивее», «Поздравляю, вы такая милая, вам очень идет беременность», «Богиня», «Вау!», «Красотуля», — не остались в стороне и другие подписчики эстрадной звезды.

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