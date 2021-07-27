Как приготовить брускетту с фетой и печеным перцем
Видео
Как правильно бегать
Видео

«Все булочки свежие»: Дарья Пынзарь поманила сочной грудью в мини-бикини

Ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь вместе с семьей проводит отпуск в Турции.

«Все булочки свежие»: Дарья Пынзарь поманила сочной грудью в мини-бикини
Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86/

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», а ныне его ведущая Дарья Пынзарь этим летом, кажется, находится в своей лучшей форме. Блондинка некоторое время сидела на диете, готовясь появиться в эфире «Дома-2» стройной ланью.

Дарья Пынзарь наслаждается тем, как выглядит, и этим летом в ее микроблоге очень много снимков в нарядах, подчеркивающих красивую фигуру.

Сейчас у Дарьи и ее мужа Сергея Пынзарь отпуск, десятидневную паузу в съемках супруги с сыновьями проводят в Алании. Здесь у семейства есть апартаменты, ведь они уже несколько лет живут на две страны — Россию и Турцию.

Большую часть времени Дарья Пынзарь находится на пляже, во время отдыха демонстрируя роскошные формы. На этот раз блондинка облачилась в мини-бикини горчичного оттенка. Лиф такой маленький, что не может прикрыть грудь Даши Пынзарь. Так что соблазнительные округлости можно прекрасно рассмотреть.

«Все булочки свежие», — фразой из анекдота подписала снимок Дарья Пынзарь.

Дарья Пынзарь показала грудь в бикини
Дарья Пынзарь показала грудь в бикини. Фото: instagram.com/darya_pinzar86/

«Шикарная Дарья!», «Ты очень красивая», «Булочкам и не снилось», — сделали комплименты ведущей «Дома-2» ее подписчики.

Смотрите также:

Тэги

«Дом-2»бикиниДарья ПынзарьДарья Пынзарь последние новостизвезды в бикиниСергей ПынзарьТурция