«Все булочки свежие»: Дарья Пынзарь поманила сочной грудью в мини-бикини

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», а ныне его ведущая Дарья Пынзарь этим летом, кажется, находится в своей лучшей форме. Блондинка некоторое время сидела на диете, готовясь появиться в эфире «Дома-2» стройной ланью.

Дарья Пынзарь наслаждается тем, как выглядит, и этим летом в ее микроблоге очень много снимков в нарядах, подчеркивающих красивую фигуру.

Сейчас у Дарьи и ее мужа Сергея Пынзарь отпуск, десятидневную паузу в съемках супруги с сыновьями проводят в Алании. Здесь у семейства есть апартаменты, ведь они уже несколько лет живут на две страны — Россию и Турцию.

Большую часть времени Дарья Пынзарь находится на пляже, во время отдыха демонстрируя роскошные формы. На этот раз блондинка облачилась в мини-бикини горчичного оттенка. Лиф такой маленький, что не может прикрыть грудь Даши Пынзарь. Так что соблазнительные округлости можно прекрасно рассмотреть.

«Все булочки свежие», — фразой из анекдота подписала снимок Дарья Пынзарь.

«Шикарная Дарья!», «Ты очень красивая», «Булочкам и не снилось», — сделали комплименты ведущей «Дома-2» ее подписчики.

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